Про це повідомив головний лікар Інституту раку Андрій Безносенко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, напад на заступника головного лікаря Анатолія Шудрака відбувся прямо на вході в будівлю клініки.

“Комісія, в яку входить Шудрак, зафіксувала в інституті недолік матеріальних цінностей майже на 9 млн, а “кишенькового” директора вже немає для прикриття зловживань, так і залишаються методи 90-х. Що має ще статися, щоб правоохоронні органи адекватно і в повному обсязі розслідували напади на лікарів?” – написав Безносенко.

На думку головного лікаря, це нагадує йому також напад на нього самого: “без слів, удари зі спини, виключно в голову, не виключено, що з використанням кастета”.

Відзначається, що Анатолій Шудрак, на якого було скоєно напад, є доктором медичних наук, заслуженим лікарем України, в 2010-15 роках він працював головним військовим хірургом Міністерства оборони і близько року провів в зоні проведення антитерористичної операції.