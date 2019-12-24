У Дніпровському районі Києва легковий автомобіль Mitsubishi врізався в маршрутку, в результаті чого травми отримали сім її пасажирів.

Про це поінформували в прес-службі столичної поліції.

Повідомлення про ДТП надійшло до чергової частини о 21:30 понеділка, 23 грудня.

“Попередньо встановлено, що жінка-водій автомобіля Mitsubishi не впоралася з керуванням і виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з маршрутним автобусом. У результаті сім пасажирів громадського транспорту отримали різні травми, з яких п’ятеро госпіталізовані в лікарню”, – зазначається в повідомленні.

Як уточнили в поліції, тести показали, що 67-річна жінка-водій легкового авто знаходилася в стані алкогольного сп’яніння.

Причини ДТП будуть встановлені після проведення усіх слідчих дій і судових експертиз.

Після отримання інформації від медпрацівників про ступінь тілесних ушкоджень, які отримали постраждалі, буде вирішуватися питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За даними видання “Інформатор”, ДТП сталося за адресою вулиця Євгена Свертсюка. Перед тим, як врізатися в маршрутку, водій Mitsubishi “зачепила” також автомобіль Renault.