22 січня в Києві пройде марш, присвячений пам'яті перших загиблих учасників протесту під час Революції Гідності в 2014 році.

Про це повідомляється в Facebook на сторінці заходу.

Уточнюється, що марш на честь Сергія Нігояна, Юрія Вербицького, Михайла Жізневського, Романа Сеника та Олександра Бадери, які загинули від рук міліціонерів під час масових протестів у Києві 21-22-го січня 2014-го року, розпочнеться о 13:00 біля Лядських воріт.

“Хода пам’яті буде відбуватися в шостий раз. Цю акцію започаткувала Третя сотня, якій належав Сергій Нігоян – перша жертва під час подій Майдану. Блокпост третьої барикади, на якій чергував Сергій Нігоян, був розміщений саме біля Лядських воріт”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що марш пройде за маршрутом: Лядські ворота – вулиця Хрещатик – Європейська площа – вулиця Михайла Грушевського – стадіон “Динамо” імені Валерія Лобановського.

Біля пам’ятного знаку на вулиці Грушевського відбудеться панихида за загиблими. Після цього учасники попрямують до храму архістратига Михаїла на алеї Героїв Небесної сотні, де пройде богослужіння.