У Києві пройшла хода в пам'ять про білоруського учасника Революції Гідності Михайла Жизневского, який був убитий на Майдані 22 січня 2014 року.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У неділю, 26 січня, в українській столиці пройшов марш пам’яті Героя України та Білорусі Михайла Жизневского, який загинув під час кривавих подій на вулиці Грушевського в січні 2014 року,

Близько 200 учасників маршу пам’яті, серед яких було чимало громадян Білорусі, пройшли з прапорами та портретами Жизневского від Михайлівської площі до народного меморіала біля входу в стадіон “Динамо” через Софійську та Театральну площі, вулицю Хмельницького, Хрещатик та вулицю Грушевського. Цей маршрут був обраний не випадково. Шість років тому за тим же маршрутом Героя Небесної сотні проводжали в останню путь.

Як відомо, Михайло народився 26 січня 1988 року в білоруському Гомелі. В Україні він жив спочатку в Донецьку та Кривому Розі, потім в Києві, в останні роки життя знімав житло в Білій Церкві.

Жизневский працював зварювальником, монтажником вікон, був позаштатним кореспондентом газети “Соборна Київщина”, захоплювався історією. На Євромайдані він був мало не з перших днів.

Загинув Михайло Жизневский 22 січня 2014 року біля 9 години ранку. Поблизу стадіону “Динамо” на вулиці Грушевського в Києві снайпер вистрілив йому прямо в серце. 26 січня 2020 року він відсвяткував би свій 32-й День народження.