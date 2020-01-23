Згідно з даними тестового (пробного) перепису населення, в Києві проживає 3,7 мільйона людей, що складає 10 % від загального населення України.

Про це розповів сьогодні на прес-конференції міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет.

Такі дані були отримані станом на 1 грудня 2019 року.

“У місті Київ проживають 3,7 млн людей. Мене це вразило: я чомусь думав, що буде менше”, – зазначив Дубілет.

Наприклад, у Чернігівській області проживає 912 тисяч людей, у Черкаській – 1,088 млн, у Харківській – 2,795 млн, в Одеській – 2,347 млн населення і так далі.

Варто відзначити, що це та кількість людей, які фізично перебували на території України станом на 1 грудня 2019 року.

Пробний перепис проводився тільки на підконтрольних владі України територіях протягом трьох місяців.

(На відео – з 13:57)