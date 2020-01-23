Про це розповів сьогодні на прес-конференції міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет.
Такі дані були отримані станом на 1 грудня 2019 року.
“У місті Київ проживають 3,7 млн людей. Мене це вразило: я чомусь думав, що буде менше”, – зазначив Дубілет.
Наприклад, у Чернігівській області проживає 912 тисяч людей, у Черкаській – 1,088 млн, у Харківській – 2,795 млн, в Одеській – 2,347 млн населення і так далі.
Варто відзначити, що це та кількість людей, які фізично перебували на території України станом на 1 грудня 2019 року.
Пробний перепис проводився тільки на підконтрольних владі України територіях протягом трьох місяців.
(На відео – з 13:57)
- Згідно з пробним (тестовим) переписом населення, станом на 1 грудня 2019 року в Україні проживало 37,289 млн людей.