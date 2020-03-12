У столиці України навмисно лякають китайським коронавірусом для того, аби продати антисептики.

Про це повідомляє видання “Великий Київ“.

Уточнюється, що “набори проти коронавірусу” продають дівчата.

Однак для того, щоб посилити рекламний ефект, продавці таких наборів одягли фартухи зі страхітливими зображеннями інфекції.

За інформацією журналістів, дівчата ніби розповідають перехожим, що антисептики, маски, рукавички та серветки захистять від китайського атипового коронавірусу.

Повідомляється, що за пропонований “копійчаний” набір просять заплатити 50 гривень.