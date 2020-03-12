Про це повідомляє видання “Великий Київ“.
Уточнюється, що “набори проти коронавірусу” продають дівчата.
Однак для того, щоб посилити рекламний ефект, продавці таких наборів одягли фартухи зі страхітливими зображеннями інфекції.
За інформацією журналістів, дівчата ніби розповідають перехожим, що антисептики, маски, рукавички та серветки захистять від китайського атипового коронавірусу.
Повідомляється, що за пропонований “копійчаний” набір просять заплатити 50 гривень.
- Напередодні Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу у світі.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня вводять карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами. Так, прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу COVID-19.