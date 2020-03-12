Про це повідомляє видання Великий Київ.

Уточнюється, що “набори проти коронавірусу” продають дівчата.

Однак для того, щоб посилити рекламний ефект, продавці таких наборів одягли фартухи зі страхітливими зображеннями інфекції.

Фото: Большой Киев

За інформацією журналістів, дівчата ніби розповідають перехожим, що антисептики, маски, рукавички та серветки захистять від китайського атипового коронавірусу.

Повідомляється, що за пропонований “копійчаний” набір просять заплатити 50 гривень.