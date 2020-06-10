Про це повідомив на своїй сторінці Facebook колишній керівник патронатної служби міністра охорони здоров’я Станіслав Грещишин.

“Останні декілька днів по фб гуляли фото зі скляного мосту у Києві з розклеєною маніпулятивною інфою про вакцинацію. Прогулюючись з кумом помітили, що воно досі там висить. Уже ні. Смерть після вакцинації — не означає що людина померла через вакцину. Це абсолютно антинаукова і шкідлива пропаганда. Вакцинуйтесь і вакцинуйте своїх дітей. Це безпечно і корисно. Не будьте ідіотами. Дякуємо”, – написав Грещишин.