Про це повідомляють #Букви.
Останнім часом в Мережі і ЗМІ з’являється велика кількість маніпулятивної, невправдивої і недостовірної інформації, пов’язаної з коронавірусом COVID-19.
Зокрема, сьогодні, коли в Україні дозволили відкрити продуктові ринки, з’явилася інформація про те, що в Києві дозволили відкрити перукарні і масажні салони. Про це повідомляють кілька ЗМІ з посиланням на розпорядження КМДА.
“У приміщеннях салонів і перукарень повинні дотримуватися правила: не більше однієї людини на 10 кв.м .; співробітники повинні бути в масках;
приміщення мають регулярно дезінфікувати. При цьому, СПА-салони, косметологічні кабінети та інші заклади побутового обслуговування населення працювати не будуть”, – йдеться в новинах.
Зазначимо, що такої постанови на сайті КМДА немає. Останнє розпорядження КМДА датоване 25 березня.
На сайті КМДА також повідомляється, що 29 березня перший заступник голови КМДА Микола Поворозник узагальнив перелік обмежень, регламентів і рекомендацій на період надзвичайної ситуації в місті, зафіксованих розпорядженнями керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Він також додав інфографіку, де зображені всі обмеження, що діють в Києві сьогодні.
А сьогодні, 31 березня, Поворозник закликав всіх не порушувати умов карантину і сидіти вдома.
- Раніше #Букви розбиралися, чи знайшли вчені ліки від COVID-19.
- Колишня в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розвіяла міф про необхідність і ефективності носіння саморобних масок в умовах пандемії COVID-19.