У Мережі поширюють неправдиву інформацію про те, що в Києві дозволили відкрити перукарні і масажні салони.

Про це повідомляють #Букви.

Останнім часом в Мережі і ЗМІ з’являється велика кількість маніпулятивної, невправдивої і недостовірної інформації, пов’язаної з коронавірусом COVID-19.

Зокрема, сьогодні, коли в Україні дозволили відкрити продуктові ринки, з’явилася інформація про те, що в Києві дозволили відкрити перукарні і масажні салони. Про це повідомляють кілька ЗМІ з посиланням на розпорядження КМДА.

“У приміщеннях салонів і перукарень повинні дотримуватися правила: не більше однієї людини на 10 кв.м .; співробітники повинні бути в масках;

приміщення мають регулярно дезінфікувати. При цьому, СПА-салони, косметологічні кабінети та інші заклади побутового обслуговування населення працювати не будуть”, – йдеться в новинах.

Зазначимо, що такої постанови на сайті КМДА немає. Останнє розпорядження КМДА датоване 25 березня.

На сайті КМДА також повідомляється, що 29 березня перший заступник голови КМДА Микола Поворозник узагальнив перелік обмежень, регламентів і рекомендацій на період надзвичайної ситуації в місті, зафіксованих розпорядженнями керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Він також додав інфографіку, де зображені всі обмеження, що діють в Києві сьогодні.

А сьогодні, 31 березня, Поворозник закликав всіх не порушувати умов карантину і сидіти вдома.