Про це на брифінгу розповів міський голова Києва Віталій Кличко.
“Щодо зарахування до садочків та шкіл. Розсилку запрошень до садочків, згідно з поданими заявками і електронної черги, Департамент освіти поновить із 1 червня. І з цієї дати батьки можуть подати документи в електронному вигляді. А для вступу в перші класи шкіл треба подати оригінали необхідних документів. Їх прийматимуть в школах із 1 червня до 1 вересня”, – сказав Кличко.
Він також нагадав, що основне зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться з 25 червня.
“Графік і місця проведення оцінювання будуть оприлюднені на сайті Департаменту освіти та науки КМДА”, – додав Кличко.
На відео з 8 хв. 59 сек.
- Нагадаємо, з понеділка, 25 травня, в регіонах України, що відповідають вимогам ослаблення карантину, дозволено відновлювати роботу дитячих садків.