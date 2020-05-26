У Києві з 1 червня відновиться прийом документів для зарахування до дитячих садків та перших класів шкіл.

Про це на брифінгу розповів міський голова Києва Віталій Кличко.

“Щодо зарахування до садочків та шкіл. Розсилку запрошень до садочків, згідно з поданими заявками і електронної черги, Департамент освіти поновить із 1 червня. І з цієї дати батьки можуть подати документи в електронному вигляді. А для вступу в перші класи шкіл треба подати оригінали необхідних документів. Їх прийматимуть в школах із 1 червня до 1 вересня”, – сказав Кличко.

Він також нагадав, що основне зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться з 25 червня.

“Графік і місця проведення оцінювання будуть оприлюднені на сайті Департаменту освіти та науки КМДА”, – додав Кличко.

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