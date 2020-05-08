У Києві з 12 травня розпочнуться гідравлічні випробування тепломереж, що передбачають відключення гарячого водопостачання.

Про це поінформували в прес-службі Київської міської держадміністрації.

Випробування тепломереж є необхідною частиною підготовки їх до роботи взимку.

Вони будуть проводитися в усіх районах Києва поетапно, згідно з графіком.

“Проведення гідравлічних випробувань заплановане у всіх районах столиці для того, щоб перевірити теплові мережі на міцність та уникнути підвищеної аварійності під час старту опалювального сезону… На кожній окремій ділянці гідравлічні випробування триватимуть близько двох тижнів. На цей час відповідні теплові пункти відключатимуть, а подача гарячого водопостачання тимчасово припинятиметься”, – йдеться в повідомленні.

Тестування мереж затверджено на рівні профільного міністерства Правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду.

Міська влада звернулася до Кабінету Міністрів із проханням змінити формат гідравлічних випробувань тепломереж. Пропонується скоротити терміни, коли в будинках відсутня послуга гарячого водопостачання під час тестування трубопроводів.

Спочатку випробування тепломереж планувалося розпочати з квітня, однак через спалах коронавірусу і карантин вони були відкладені.

Графік відключення гарячої води в КМДА поки не оприлюднили.