З вівторка, 12 травня, в Києві введено перший етап послаблення карантинних обмежень.

Про це нагадав мер столиці Віталій Кличко.

Так, з 12 травня в Києві дозволена робота:

• непродовольчих магазинів загальною площею до 300 кв. м, крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці (з вимогою присутності не більше 1 відвідувачами на 10 кв. м площі);

• салонів краси, косметологічних кабінетів, перукарень та інших об’єктів побутового обслуговування населення в об’єктах площею не більше 300 кв. м (крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці).

• літніх і сезонних відкритих майданчиків кафе і ресторанів з дотриманням умов безпеки;

• невеликих виробництв непродовольчих товарів і підприємств побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші): при дотриманні вимоги не більше 1 співробітника на 10 кв. м і не більше 1 клієнта на 10 кв. м;

• адвокатських та нотаріальних бюро, аудиторів: з вимогою не більше 1 відвідувача на 10 кв. м площі приміщення;

• автокінотеатрів;

• відкриваються для відвідування парки і сквери: групами не більше двох осіб або, якщо з дітьми, – двоє дорослих, двоє дітей (крім багатодітних сімей – за цих умов кількість дітей не обмежується). При цьому, користуватися дитячими та спортивними майданчиками досі заборонено.

Варто відзначити, що анонсовані Урядом карантинні послаблення почали вводити на території України ще з 11 травня. Так, у Києві ще вчора відкрилися літні майданчики ресторанів і салони краси.

Столичні музеї, як і інші установи культури, з 12 травня можуть відновлювати роботу з обмеженнями, але без відвідувачів. Водночас, у цих установах повинні тимчасово відсторонити від роботи осіб, які підлягають самоізоляції (зокрема, старше 60 років).

Приймати відвідувачів зможуть музеї під відкритим небом та історико-культурні заповідники (дотримуючись протиепідемічних обмежень).

При цьому низка протиепідемічних обмежень все ще продовжує діяти. Так, закритими для відвідування залишаються:

• школи, дитячі садки, заклади професійної (професійно-технічної) освіти, вищі навчальні заклади;

• театри, кінотеатри, музеї (крім музеїв просто неба), читальні зали бібліотек тощо;

• розважальні центри і розважальні зони;

• розважальні заклади (дискотеки, нічні клуби, комп’ютерні клуби, квест-кімнати тощо.);

• спортивні комплекси, басейни, фітнес-центри;

• установи побутового обслуговування населення (лазні, SPA салони, кабінети масажу, тату-салони і тощо);

• ринки (крім агропродовольчих), сільськогосподарські ярмарки;

• торгово-розважальні центри і непродовольчі магазини, площею понад 300 кв. м (ТРЦ будуть відкривати під час другого етапу зняття обмежень);

• заклади громадського харчування, швидкого харчування, ресторани, кафе, бари, в тому числі, і на автозаправних станціях (дозволено працювати літнім майданчикам кафе і ресторанів за умови дотримання протиепідемічних вимог).

Продовжує діяти заборона на відвідування прибережних зон, проведення масових богослужінь, екскурсійних заходів.

Громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі за спецквитками. Приватний бізнес повинен розв’язати питання підвезення своїх працівників на роботу.

Метро відкриється за рішенням Уряду.

Обов’язковим залишається масковий режим у громадських місцях. #Букви раніше пояснювали, що таке громадське місце і де потрібно носити маски.

Все ще заборонено: пересування групою більше двох осіб; перебування в громадських місцях осіб до 14 років без супроводу батьків; перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу; самовільно залишати місця обсервації і порушувати умови самоізоляції.