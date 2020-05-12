Про це нагадав мер столиці Віталій Кличко.
Так, з 12 травня в Києві дозволена робота:
• непродовольчих магазинів загальною площею до 300 кв. м, крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці (з вимогою присутності не більше 1 відвідувачами на 10 кв. м площі);
• салонів краси, косметологічних кабінетів, перукарень та інших об’єктів побутового обслуговування населення в об’єктах площею не більше 300 кв. м (крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці).
• літніх і сезонних відкритих майданчиків кафе і ресторанів з дотриманням умов безпеки;
• невеликих виробництв непродовольчих товарів і підприємств побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші): при дотриманні вимоги не більше 1 співробітника на 10 кв. м і не більше 1 клієнта на 10 кв. м;
• адвокатських та нотаріальних бюро, аудиторів: з вимогою не більше 1 відвідувача на 10 кв. м площі приміщення;
• автокінотеатрів;
• відкриваються для відвідування парки і сквери: групами не більше двох осіб або, якщо з дітьми, – двоє дорослих, двоє дітей (крім багатодітних сімей – за цих умов кількість дітей не обмежується). При цьому, користуватися дитячими та спортивними майданчиками досі заборонено.
Варто відзначити, що анонсовані Урядом карантинні послаблення почали вводити на території України ще з 11 травня. Так, у Києві ще вчора відкрилися літні майданчики ресторанів і салони краси.
Столичні музеї, як і інші установи культури, з 12 травня можуть відновлювати роботу з обмеженнями, але без відвідувачів. Водночас, у цих установах повинні тимчасово відсторонити від роботи осіб, які підлягають самоізоляції (зокрема, старше 60 років).
Приймати відвідувачів зможуть музеї під відкритим небом та історико-культурні заповідники (дотримуючись протиепідемічних обмежень).
При цьому низка протиепідемічних обмежень все ще продовжує діяти. Так, закритими для відвідування залишаються:
• школи, дитячі садки, заклади професійної (професійно-технічної) освіти, вищі навчальні заклади;
• театри, кінотеатри, музеї (крім музеїв просто неба), читальні зали бібліотек тощо;
• розважальні центри і розважальні зони;
• розважальні заклади (дискотеки, нічні клуби, комп’ютерні клуби, квест-кімнати тощо.);
• спортивні комплекси, басейни, фітнес-центри;
• установи побутового обслуговування населення (лазні, SPA салони, кабінети масажу, тату-салони і тощо);
• ринки (крім агропродовольчих), сільськогосподарські ярмарки;
• торгово-розважальні центри і непродовольчі магазини, площею понад 300 кв. м (ТРЦ будуть відкривати під час другого етапу зняття обмежень);
• заклади громадського харчування, швидкого харчування, ресторани, кафе, бари, в тому числі, і на автозаправних станціях (дозволено працювати літнім майданчикам кафе і ресторанів за умови дотримання протиепідемічних вимог).
Продовжує діяти заборона на відвідування прибережних зон, проведення масових богослужінь, екскурсійних заходів.
Громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі за спецквитками. Приватний бізнес повинен розв’язати питання підвезення своїх працівників на роботу.
Метро відкриється за рішенням Уряду.
Обов’язковим залишається масковий режим у громадських місцях. #Букви раніше пояснювали, що таке громадське місце і де потрібно носити маски.
Все ще заборонено: пересування групою більше двох осіб; перебування в громадських місцях осіб до 14 років без супроводу батьків; перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу; самовільно залишати місця обсервації і порушувати умови самоізоляції.
- Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що на першому етапі ослаблення карантинних заходів у Києві наземний громадський транспорт працюватиме в обмеженому режимі як мінімум до 22 травня. Метро ж відкриють не відразу і лише за рішенням Уряду.
- В Уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).
- План прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо виходу з карантину складається з 5 етапів. На першому з них (якщо відсоток хворих буде зростати не більш ніж на 5 % 10 днів поспіль) планується відкриття парків, скверів, зон відпочинку; об’єктів індустрії краси; будуть дозволені тренування в командних видах спорту, торгівля непродовольчими товарами оптом і в роздріб; відновиться робота кав’ярень на виніс.