Про це повідомляється у Telegram-канале Київської міської держадміністрації.
Обмеження встановлюється на чотирьох в’їздах до Києва: на Житомирському, Бориспільському, Одеському та Гостомельському шосе, і буде воно діяти в ранкові та вечірні години: вранці з 07:00 до 10:00, і ввечері з 17:00 до 20:00.
“Таке обмеження необхідно, щоб зменшити навантаження на дороги Києва в години пік і стабілізувати трафік на період дії карантину та до повного відновлення роботи громадського транспорту”, – розповіли в КМДА.
- У перший день ослаблення карантинних обмежень, пов’язаних з COVID-19, Київ на цілий день завмер в заторах.