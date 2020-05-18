Про це повідомляється у Telegram-канале Київської міської держадміністрації.

Обмеження встановлюється на чотирьох в’їздах до Києва: на Житомирському, Бориспільському, Одеському та Гостомельському шосе, і буде воно діяти в ранкові та вечірні години: вранці з 07:00 до 10:00, і ввечері з 17:00 до 20:00.

“Таке обмеження необхідно, щоб зменшити навантаження на дороги Києва в години пік і стабілізувати трафік на період дії карантину та до повного відновлення роботи громадського транспорту”, – розповіли в КМДА.