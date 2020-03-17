У Києві сьогодні з 23:00 вечора припинить роботу метрополітен у зв'язку із введенням у країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив у Facebook мер Києва Віталій Кличко.

Закриття метро, попередньо, триватиме до 3 квітня.

“Київ живе в умовах суворих обмежувальних заходів. Згідно рішення урядової комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, та постанови Кабінету Міністрів, Київ повинен закрити метрополітен. Так само, як Дніпро та Харків. Тому, сьогодні з 23-ої години київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів. Попередньо до 3 квітня”, – наголосив Кличко.

Він уточнив, що наземний пасажирський транспорт працює в штатному режимі, дублюючи лінії метро.

Кличко закликав киян “піклуватися про своє здоров’я і безпеку та залишатися вдома”.

“Ті ж, кому потрібно в цій ситуації їздити на роботу, мають берегти себе і оточуючих – користуватися засобами індивідуального захисту”, – додав він.

В Києві тимчасово закривається метрополітен Друзі! Київ живе в умовах суворих обмежувальних заходів. Згідно рішення урядової комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, та постанови кабінету міністрів, Київ повинен закрити метрополітен. Так само, як Дніпро та Харків. Тому, сьогодні з 23-ої години київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів. Попередньо до 3 квітня. Наземний пасажирський транспорт працює в штатному режимі, дублюючи лінії метро. Я закликаю киян піклуватися про своє здоров’я та безпеку і залишатися вдома. Ті ж, кому потрібно в цій ситуації їздити на роботу, мають берегти себе і оточуючих – користуватися засобами індивідуального захисту. Опубліковано Віталієм Кличком Вівторок, 17 березня 2020 р.