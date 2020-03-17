Про це повідомив у Facebook мер Києва Віталій Кличко.
Закриття метро, попередньо, триватиме до 3 квітня.
“Київ живе в умовах суворих обмежувальних заходів. Згідно рішення урядової комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, та постанови Кабінету Міністрів, Київ повинен закрити метрополітен. Так само, як Дніпро та Харків. Тому, сьогодні з 23-ої години київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів. Попередньо до 3 квітня”, – наголосив Кличко.
Він уточнив, що наземний пасажирський транспорт працює в штатному режимі, дублюючи лінії метро.
Кличко закликав киян “піклуватися про своє здоров’я і безпеку та залишатися вдома”.
“Ті ж, кому потрібно в цій ситуації їздити на роботу, мають берегти себе і оточуючих – користуватися засобами індивідуального захисту”, – додав він.
В Києві тимчасово закривається метрополітен
Друзі!
Київ живе в умовах суворих обмежувальних заходів.
Згідно рішення урядової комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, та постанови кабінету міністрів, Київ повинен закрити метрополітен. Так само, як Дніпро та Харків.
Тому, сьогодні з 23-ої години київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів. Попередньо до 3 квітня.
Наземний пасажирський транспорт працює в штатному режимі, дублюючи лінії метро.
Я закликаю киян піклуватися про своє здоров’я та безпеку і залишатися вдома.
Ті ж, кому потрібно в цій ситуації їздити на роботу, мають берегти себе і оточуючих – користуватися засобами індивідуального захисту.
Опубліковано Віталієм Кличком Вівторок, 17 березня 2020 р.
- Раніше Кабінет Міністрів прийняв рішення зупинити роботу метро у всіх містах, а також зупинити перевезення між областями та містами України.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення заборонити з 17 березня на всій території країни будь-які масові заходи за участю більше 10 осіб.
- Напередодні стало відомо, що у Києві лабораторно підтверджено два випадки захворювання на коронавірус COVID-19.
- Напередодні мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавірусу. Так, зачиняються всі заклади, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС, банків.