Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
У ТРЦ поки не будуть відкривати розважальні зони.
“Сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій міста прийняла рішення про відкриття в столиці торгово-розважальних центрів (без роботи розважальних зон). ТРЦ у Києві – з дотриманням санітарних норм і регламентів – відкриють з суботи, 30 травня”, – зазначив Кличко.
Крім того, з 30 травня зможуть розпочати роботу і готелі, крім хостелів.
Кличко уточнив, що для готелів прописані чіткі вимоги, яких вони повинні дотримуватися:
• температурний скринінг співробітників і постояльців;
• масковий режим поза номерами;
• дозволяється одночасне перебування відвідувачів у вестибюлі з розрахунку не більше однієї людини на 10 квадратних метрів площі приміщення;
• ресторани в готелях поки будуть працювати на винос і на обслуговування.
“Рішення ж про роботу ресторанів і кафе в столиці комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить окремо”, – додав Кличко.
(На відео – з 9:23)
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