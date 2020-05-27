У Києві з суботи, 30 травня, відновлять роботу торгово-розважальні центри (ТРЦ) і готелі.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

У ТРЦ поки не будуть відкривати розважальні зони.

“Сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій міста прийняла рішення про відкриття в столиці торгово-розважальних центрів (без роботи розважальних зон). ТРЦ у Києві – з дотриманням санітарних норм і регламентів – відкриють з суботи, 30 травня”, – зазначив Кличко.

Крім того, з 30 травня зможуть розпочати роботу і готелі, крім хостелів.

Кличко уточнив, що для готелів прописані чіткі вимоги, яких вони повинні дотримуватися:

• температурний скринінг співробітників і постояльців;

• масковий режим поза номерами;

• дозволяється одночасне перебування відвідувачів у вестибюлі з розрахунку не більше однієї людини на 10 квадратних метрів площі приміщення;

• ресторани в готелях поки будуть працювати на винос і на обслуговування.

“Рішення ж про роботу ресторанів і кафе в столиці комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить окремо”, – додав Кличко.

(На відео – з 9:23)