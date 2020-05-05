У Києві з вівторка, 5 травня, дозволили роботу МАФів із фастфудом ("швидкою" їжею) і кавою на винос за умови дотримання низки норм.

Про це поінформували в прес-службі Київської міської держадміністрації.

Згідно з розпорядженням, продаж міг стартувати з 5 травня за умови дотримання МАФами необхідних в умовах карантину вимог.

“У розпорядженні мова йде про стаціонарні та пересувні тимчасові споруди закритого типу. Тобто такі, де приготування здійснюється всередині без доступу споживачів”, – говориться в повідомленні.

До діяльності МАФів висунуті наступні вимоги:

1) продаж має здійснюватися “на винос”, споживання їжі та напоїв на місці продажу не допускається;

2) реалізація їжі швидкого приготування, продаж напоїв повинні відбуватися через спеціально обладнане віконце видачі;

3) на входах у МАФи повинні бути диспенсери з антисептиками, забезпечено наявність одноразових серветок, рукавичок для відвідувачів;

4) у МАФах повинні дотримуватися протиепідемічних вимог і дезінфекційних заходів (масочного режиму, щоденної термометрії персоналу, організувати безпечне збирання використаних засобів індивідуального захисту та їх утилізацію, забезпечити дотримання дистанції як мінімум 1,5 метра тощо).