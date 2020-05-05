Про це поінформували в прес-службі Київської міської держадміністрації.
Згідно з розпорядженням, продаж міг стартувати з 5 травня за умови дотримання МАФами необхідних в умовах карантину вимог.
“У розпорядженні мова йде про стаціонарні та пересувні тимчасові споруди закритого типу. Тобто такі, де приготування здійснюється всередині без доступу споживачів”, – говориться в повідомленні.
До діяльності МАФів висунуті наступні вимоги:
1) продаж має здійснюватися “на винос”, споживання їжі та напоїв на місці продажу не допускається;
2) реалізація їжі швидкого приготування, продаж напоїв повинні відбуватися через спеціально обладнане віконце видачі;
3) на входах у МАФи повинні бути диспенсери з антисептиками, забезпечено наявність одноразових серветок, рукавичок для відвідувачів;
4) у МАФах повинні дотримуватися протиепідемічних вимог і дезінфекційних заходів (масочного режиму, щоденної термометрії персоналу, організувати безпечне збирання використаних засобів індивідуального захисту та їх утилізацію, забезпечити дотримання дистанції як мінімум 1,5 метра тощо).
- 28 квітня мер Києва Віталій Кличко представив план першого етапу виходу з карантину в столиці. Він розпочнеться 12 травня. Планується дозволити: роботу непродовольчих магазинів площею до 300 кв. м; роботу перукарень та салонів краси; роботу тимчасових споруд (кіосків) – із забороною споживання їжі і напоїв на місці; роботу автокінотеатрів; кафе, як і ресторани, матимуть можливість працювати на винос; відкриють для відвідування столичні парки та сквери. Громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі, а робота метрополітену може бути відновлена за рішенням Кабінету Міністрів.