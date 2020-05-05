Станом на 5 травня в Києві вже відкрилися три продовольчих ринки – "Деміївський", "Маяк" і "Базар на Лісовій".

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, Держпродспоживслужба міста раніше перевірила 37 продовольчих ринків столиці на їх відповідність нормам і вимогам роботи в нинішній епідеміологічній ситуації. В результаті сьогодні в Києві відкрилися перші три з них.

“Як ви знаєте, Уряд дозволив працювати продовольчим ринкам. Але прописав вимоги і регламенти їх роботи. Держпродспоживслужба міста перевірила 37 ринків столиці щодо їх відповідності нормам і вимогам. У минулі кілька днів жоден з ринків не був готовий відкритися”, – зазначив Кличко.

Він уточнив, що весь цей час ринки облаштовували необхідні умови для роботи і тепер будуть поступово відкриватися.

“Сьогодні в столиці вже відкрилися три ринки: “Деміївський” – в Голосіївському районі, “Маяк” – в Деснянському і “Базар на Лісовій”, – наголосив Кличко.

Завтра ж, за його словами, повинні відкритися “Володимирський” і “Печерський” ринки.

“Я закликаю всіх киян дотримуватися правил безпеки. І на ринках, зокрема. Дистанція, маска, рукавички, дезінфектори”, – заявив Кличко.

(На відео – з 5:35)