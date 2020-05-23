Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.
“Сьогодні з 12.00 в Києві починає роботу в звичному режимі громадський транспорт. Також сьогодні відновлюють роботу торгові заклади до 1000 м2”, – повідомив Кличко.
За його словами, метро відкриється вже 25 травня.
“За висновками комісії ТЕБ та НС, епідеміологічна ситуація в Києві відповідає нормам, встановленим МОЗ, тож, дозволяє перейти до другого етапу ослаблення обмежень”, – наголосив Кличко.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов також заявив про нові дані, згідно з якими Київ може переходити на другий етап виходу з карантину. Хоча ще на брифінгу він заявляв про неможливість пом’якшення карантину у Києві.
- Раніше Мер Києва Віталій Кличко закликав Кабінет Міністрів дозволити роботу столичного метро з 25 травня.
- 18 травня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що з 25 травня уряд дозволить роботу метрополітену.
- Мер Києва Віталій Кличко показав, як столичну підземку готують до виходу з карантину.
- Стало відомо, як змінить свій зовнішній вигляд київське метро, коли відкриється після паузи в роботі через карантинні обмеження.