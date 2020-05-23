У суботу, 23 травня, о 12:00 у Києві відновлює роботу наземний пасажирський транспорт. Метро відкриється з понеділка, 25 травня.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

“Сьогодні з 12.00 в Києві починає роботу в звичному режимі громадський транспорт. Також сьогодні відновлюють роботу торгові заклади до 1000 м2”, – повідомив Кличко.

За його словами, метро відкриється вже 25 травня.

“За висновками комісії ТЕБ та НС, епідеміологічна ситуація в Києві відповідає нормам, встановленим МОЗ, тож, дозволяє перейти до другого етапу ослаблення обмежень”, – наголосив Кличко.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов також заявив про нові дані, згідно з якими Київ може переходити на другий етап виходу з карантину. Хоча ще на брифінгу він заявляв про неможливість пом’якшення карантину у Києві.