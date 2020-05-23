Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

“Сьогодні з 12.00 в Києві починає роботу в звичному режимі громадський транспорт. Також сьогодні відновлюють роботу торгові заклади до 1000 м2”, – повідомив Кличко.

За його словами, метро відкриється вже 25 травня.

“За висновками комісії ТЕБ та НС, епідеміологічна ситуація в Києві відповідає нормам, встановленим МОЗ, тож, дозволяє перейти до другого етапу ослаблення обмежень”, – наголосив Кличко.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов також заявив про нові дані, згідно з якими Київ може переходити на другий етап виходу з карантину. Хоча ще на брифінгу він заявляв про неможливість пом’якшення карантину у Києві.

“Гарна новина для киян. Нещодавно мені надійшли нові дані щодо показників готовності регіонів до послаблень карантину. Рівень захворюваності по місту Київ зараз становить 11.7 на 100 тисяч населення при нормі 12. Це означає, що Київ може переходити на другий етап виходу з карантину. Далі — справа за рішенням міської комісії ТЕБ та НС”, – написав він у Facebook.

 

 