У Києві внаслідок зараження коронавірусом COVID-19 померли ще двоє людей. Це жінки у віці 56 і 69 років.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, в Києві вже 189 осіб мають підтверджений діагноз захворювання COVID-19. За минулу добу захворіли ще 28 осіб, двоє з них померли.

“Кількість киян, хворих COVID-19, за минулу добу збільшилася на 28 осіб. І двоє з них не вижили. Всього в столиці 189 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них вже три випадки летальних”, – зазначив Кличко.

Він уточнив, що серед киян, яким підтвердили діагноз за минулу добу: 17 чоловіків – у віці від 16 до 70 років та 11 жінок – від 17 до 69 років.

“Двоє жінок – 56 і 69 років – на жаль, померли. Серед захворілих – двоє неповнолітніх: шістнадцятирічний хлопець і сімнадцятирічна дівчина”, – розповів Кличко.

До медичних установ столиці госпіталізували 13 хворих. Інші знаходяться на самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів.

“Я хочу наголосити: ми робимо все, щоб зупинити поширення цієї зарази. Але вірус не відступає. І не ставтеся до цього, як до страшилки! Ми повинні боротися з поширенням хвороби разом”, – наголосив Кличко.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/PrHKCNbaXHs" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

Розподіл випадків зараження по районах столиці виглядає наступним чином: