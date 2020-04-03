Про це поінформував сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
За його словами, в Києві вже 189 осіб мають підтверджений діагноз захворювання COVID-19. За минулу добу захворіли ще 28 осіб, двоє з них померли.
“Кількість киян, хворих COVID-19, за минулу добу збільшилася на 28 осіб. І двоє з них не вижили. Всього в столиці 189 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них вже три випадки летальних”, – зазначив Кличко.
Він уточнив, що серед киян, яким підтвердили діагноз за минулу добу: 17 чоловіків – у віці від 16 до 70 років та 11 жінок – від 17 до 69 років.
“Двоє жінок – 56 і 69 років – на жаль, померли. Серед захворілих – двоє неповнолітніх: шістнадцятирічний хлопець і сімнадцятирічна дівчина”, – розповів Кличко.
До медичних установ столиці госпіталізували 13 хворих. Інші знаходяться на самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів.
“Я хочу наголосити: ми робимо все, щоб зупинити поширення цієї зарази. Але вірус не відступає. І не ставтеся до цього, як до страшилки! Ми повинні боротися з поширенням хвороби разом”, – наголосив Кличко.
Розподіл випадків зараження по районах столиці виглядає наступним чином:
- Напередодні Віталій Кличко повідомив, що в Києві підтвердили першу смерть від коронавірусу COVID-19: помер 70-річний чоловік.
- Станом на 3 квітня в Україні зафіксовано вже 942 випадки зараження коронавірусом COVID-19. За добу було підтверджено 138 нових випадків.
- 85% пацієнтів, які загинули від COVID-19 в Україні, були старше 50 років і мали важкі супутні захворювання.