У Києві коронавірус за добу виявили у 114 людей. Загалом у столиці вже 5779 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

“Якщо за останніх декілька днів кількість хворих на коронавірус у столиці зменшувалася, то за минулу добу – знову сплеск. Коронавірус підтвердили ще в 114 людей. Серед них – 5 медиків. На сьогодні в Києві вже 5779 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – повідомив Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворіли: 46 жінок віком від 22 до 84 років. І три дівчинки – від 4 до 13 років. Та 61 чоловік віком від 18 до 75 років. І четверо хлопчиків – від двох місяців до 13 років.

Кличко зазначив, що до медзакладів столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 52 людини. Загалом вилікувалися від коноравірусу 1900 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 20. У Дніпровському – 19. Та в Деснянському районі – 16 випадків.