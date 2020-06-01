Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України в Facebook.
“Поліція Києва перевіряє інформацію щодо мінування мосту Метро. На місці подій працюють правоохоронці та встановлюють усі обставини”, – сказано в повідомленні.
Уточнюється, що в поліцію подзвонив невідомий із загрозою підірвати міст.
“У столиці введено спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини анонімного повідомлення. У даний момент рух усіх видів транспорту і пішоходів на мосту Метро перекрито”, – йдеться в повідомленні.
Водночас прес–служба Київського метрополітену в Facebook підтвердила, що частина червоної лінії метро в даний момент не працює.
“З технічних причин червона лінія працює від станції “Академмістечко” до станції “Арсенальна“, – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, раніше колишний військовослужбовець Олексій Белько заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його та державні установи. Бійці спецпідрозділів КОРД і “Альфа” затримали його. Пізніше було опубліковано відео затримання й допиту зловмисника.
- Начальник поліції Києва Андрій Крищенко розповів, що особисто спілкувався зі злочинцем, але ніяких чітких і виразних вимог він не висував, а міністр у справах ветеранів Оксана Коляда сказала, що Белько просить вибачення у киян за свій вчинок.
- Наразі Олексій Белько, який погрожував мінуванням мосту метро в Києві, поміщений до психіатричної лікарні.