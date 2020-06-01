На лівому березі Києва не працює одна з ліній метрополітену через можливе мінування мосту.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України в Facebook.

“Поліція Києва перевіряє інформацію щодо мінування мосту Метро. На місці подій працюють правоохоронці та встановлюють усі обставини”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що в поліцію подзвонив невідомий із загрозою підірвати міст.

“У столиці введено спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини анонімного повідомлення. У даний момент рух усіх видів транспорту і пішоходів на мосту Метро перекрито”, – йдеться в повідомленні.

Водночас прес–служба Київського метрополітену в Facebook підтвердила, що частина червоної лінії метро в даний момент не працює.

“З технічних причин червона лінія працює від станції “Академмістечко” до станції “Арсенальна“, – йдеться в повідомленні.