Правоохоронці склали вже 622 адміністративних протоколи щодо порушників карантинних заходів у столиці. З них 39 – за перебування в громадському місці без захисної маски.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

“Я вдячний киянам, які дотримуються обмежувальних заходів і не виходять у місто без необхідності. Але, на жаль, чимало і таких, хто ігнорує правила. І таких правоохоронці штрафують. На сьогодні правоохоронці склали вже 622 адмінпротоколи щодо порушників”, – зазначив Кличко.

Він уточнив, що 39 протоколів склали за перебування в громадському місці без маски, 10 – за переміщення групою понад 2 особи, 20 – за відвідування парків і скверів, 6 – за відвідування спортивних майданчиків. За порушення правил самоізоляції чи обсервації в столиці склали 64 протоколи.

Поліція (у тому числі й за інформацією моніторингового центру КМДА) перевірила 637 осіб на дотримання режиму самоізоляції.

“Контроль буде. Правил повинні дотримуватися всі. Тому що в цьому випадку – це питання здоров’я і життя кожного з вас”, – заявив Кличко.

(На відео – з 3:30)