Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.
“Я вдячний киянам, які дотримуються обмежувальних заходів і не виходять у місто без необхідності. Але, на жаль, чимало і таких, хто ігнорує правила. І таких правоохоронці штрафують. На сьогодні правоохоронці склали вже 622 адмінпротоколи щодо порушників”, – зазначив Кличко.
Він уточнив, що 39 протоколів склали за перебування в громадському місці без маски, 10 – за переміщення групою понад 2 особи, 20 – за відвідування парків і скверів, 6 – за відвідування спортивних майданчиків. За порушення правил самоізоляції чи обсервації в столиці склали 64 протоколи.
Поліція (у тому числі й за інформацією моніторингового центру КМДА) перевірила 637 осіб на дотримання режиму самоізоляції.
“Контроль буде. Правил повинні дотримуватися всі. Тому що в цьому випадку – це питання здоров’я і життя кожного з вас”, – заявив Кличко.
(На відео – з 3:30)
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- Згідно із законом, вулиця, пішохідна зона і т.п. не є громадським місцем. У той же час органи місцевої влади можуть доповнювати список громадських місць на свій розсуд. Так зробила влада Києва, яка зобов’язала жителів столиці носити маски або респіратори на вулицях і прибудинкових територіях.
- У Кабінеті Міністрів “наполегливо рекомендували” перебувати на вулиці в масці, оскільки в будь-який момент можна “опинитися на території, що підпадає під визначення “громадське місце”.
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.