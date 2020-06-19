Про це політик повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Порошенко подякував усім, хто прийшов на церемонію і висловлював слова підтримки.

“Я був вражений, яка величезна кількість співчуттів надійшла моїй родині з усього світу. Сотні тисяч небайдужих людей відзначили, як мій батько любив Україну. Господи, дякую тобі, що ти послав мені такого батька. Дуже важко втрачати батьків, коли ти молода людина, але ще важче втрачати, коли ти вже відбувся, коли ти уже розумом, а не лише серцем розумієш, що батько для тебе зробив… Він був великим батьком і великим другом, а ще він був великим вчителем, який на власному прикладі демонстрував, як треба любити людей, тримати своє серце відкритим, приходити до Бога і вірити. Як треба любити дружину і як зберегти міцною родину. Як треба переживати за державу, як жити справою, яку ти робиш”, – зазначив Порошенко.

“Це дуже нелегко бути батьком Петра Порошенка. Бо, якщо ти маєш відкрите серце, ти маєш навчити сина, як переживати несправедливість, брехню, підлість. Він навчив мене стійкості, але все це залишало шрами на його серці… Цих шрамів стало стільки, що серце не витримало. І зупинилося… Ми тільки тиждень тому відсвяткували його день народження, і у ніч на 16 червня серце мого батька зупинялося 16 разів. І 16 разів ми його запускали. На 17 раз воно не запустилося… Того, хто ранив серце мого батька — Бог простить. Бо мій тато вчив нашу родину прощати”, – додав він.

Як повідомляє “ВВС Україна”, спочатку панахиду по Олексію Порошенку відслужили в Михайлівському соборі. Службу провів предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Саме прощання відбулося в клубі Кабінету Міністрів на вулиці Інститутській.

Церемонію відвідали: колишній міністр оборони Валерій Гелетей, ексгубернатор Миколаївської області Олексій Савченко, колишній депутат Сергій Березенко, журналіст і політолог Тарас Березовець, колишній генпрокурор Юрій Луценко з дружиною.

Прибув також колишній прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

За даними “BBC Україна”, свої співчуття п’ятому президенту вже передали канцлерка Німеччини Ангела Меркель, лідер Туреччини Реджеп Ердоган, прем’єр Хорватії Андрій Пленкович, Дональд Туск від Європейської народної партії, а також глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Від діючої влади офіційні співчуття поки не надходили.

Як відомо, Олексій Порошенко пішов з життя 16 червня після інсульту. 11 червня йому виповнилося 84 роки.

Спочатку поховання повинно було відбутися 18 червня. Однак через засідання суду щодо обрання запобіжного заходу Петру Порошенку церемонію перенесли.