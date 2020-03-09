Про це повідомили в прес-службі Президента України.

Сьогодні, 9 березня, в честь 206-річчя від дня народження Тараса Шевченка, відбулося вручення Національних премій лауреатам 2020 року.

Згідно з указом Президента Володимира Зеленського, лауреатами премії стали:

виконавці гурту “ДахаБраха” (Марко Галаневич, Ніна Гаренецька, Ірина Коваленко, Олена Цибульська) за музичний альбом “Шлях”;

фотохудожник Олександр Глядєлов за мистецький проєкт “Карусель”;

поетеса Маріанна Кіяновська за книгу поезій “Бабин Яр. Голосами”;

журналістка, військовий кореспондент Євгенія Подобна за книгу “Дівчата зрізають коси”

письменник Тарас Прохасько за книгу есеїв “Так, але…”;

режисер Владислав Троїцький, композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко за оперу-реквієм “IYOV”.

Володимир Зеленський взяв участь в церемонії вручення премії. Він подякував лауреатам і організаторів заходу і нагадав слова Уїнстона Черчилля, коли під час Другої світової війни один з міністрів запропонував збільшити видатки на оборону за рахунок фінансування культури.

“На це Вінстон Черчилль відповів: “А за що ми тоді воюємо?”. Шановні українці, ми воюємо за нашу державу, за нашу культуру. Бо культура – це і є держава, це і є наш народ”, – наголосив Володимир Зеленський.