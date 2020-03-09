Про це повідомили в прес-службі Президента України.
Сьогодні, 9 березня, в честь 206-річчя від дня народження Тараса Шевченка, відбулося вручення Національних премій лауреатам 2020 року.
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського, лауреатами премії стали:
- виконавці гурту “ДахаБраха” (Марко Галаневич, Ніна Гаренецька, Ірина Коваленко, Олена Цибульська) за музичний альбом “Шлях”;
- фотохудожник Олександр Глядєлов за мистецький проєкт “Карусель”;
- поетеса Маріанна Кіяновська за книгу поезій “Бабин Яр. Голосами”;
- журналістка, військовий кореспондент Євгенія Подобна за книгу “Дівчата зрізають коси”
- письменник Тарас Прохасько за книгу есеїв “Так, але…”;
- режисер Владислав Троїцький, композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко за оперу-реквієм “IYOV”.
Володимир Зеленський взяв участь в церемонії вручення премії. Він подякував лауреатам і організаторів заходу і нагадав слова Уїнстона Черчилля, коли під час Другої світової війни один з міністрів запропонував збільшити видатки на оборону за рахунок фінансування культури.
“На це Вінстон Черчилль відповів: “А за що ми тоді воюємо?”. Шановні українці, ми воюємо за нашу державу, за нашу культуру. Бо культура – це і є держава, це і є наш народ”, – наголосив Володимир Зеленський.
- У 2019 лауреатами премії стали: режисер Роман Бондарчук, публіцист Богдан Горинь, режисер-постановник Ростислав Держипільський, письменниця Оксана Забужко, художник Василь Чебаник, художній керівник, головний диригент заслуженого академічного симфонічного оркестру Українського радіо Володимир Шейко.