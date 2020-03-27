Київська влада вирішила створити інформаційну базу хворих на коронавірус COVID-19 і тих, хто з ними контактував.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, вже розроблено алгоритм, який влада столиці почала впроваджувати у співпраці з правоохоронними органами, медпрацівниками та місцевими жителями.

Так, буде створена моніторингова група для збору інформації про потенційно хворих та осіб, які з ними контактували.

Дані будуть збирати від сімейних лікарів, “Київського лабораторного центру МОЗ України”, Державної прикордонної служби, Головного управління Національної поліції.

“Важливо запровадити дієвий механізм виявлення всіх носіїв вірусу, їх ізоляції та лікування… Перше, що потрібно зробити, – створити єдину інформаційну базу потенційно хворих осіб та осіб, які з ними контактували. Цих людей треба негайно відправляти лікуватися або – на ізоляцію. Тому міська влада створює моніторингову групу, що працюватиме над збором інформації від: сімейних лікарів, “Київського лабораторного центру МОЗ України”, Державної прикордонної служби, Головного управління Національної поліції”, – наголосив Кличко.

Він закликав киян також брати участь і надавати інформацію про випадки захворювання або людей, які контактували з потенційно хворими.

“Це непроста і велика робота. Але тільки консолідацією зусиль ми зможемо локалізувати і зупинити поширення вірусу” – зазначив Кличко.

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(На відео – з 3:50)