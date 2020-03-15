У Києві на набережній Дніпра з'явився мурал на тему спалаху коронавірусу COVID-19.

Його створив столичний художник-мураліст Віталій Гідеван. Знімком своєї роботи він поділився в Facebook.

На малюнку зображений лев у захисній масці і з маленькою короною на голові.

“Найважливіша річ у житті кожного – це здоров’я власне та рідних людей. Напевно, ми ніколи так за нього не хвилювалися, як у час оголошеної пандемії. Щосекундний контроль статистики та пусті полиці магазинів. Я закликаю не піддаватися паніці, а дотримуватися правил власної гігієни! Все буде добре! Бажаю кожному міцного здоров’я!” – написав художник.