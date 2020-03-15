Його створив столичний художник-мураліст Віталій Гідеван. Знімком своєї роботи він поділився в Facebook.
На малюнку зображений лев у захисній масці і з маленькою короною на голові.
“Найважливіша річ у житті кожного – це здоров’я власне та рідних людей. Напевно, ми ніколи так за нього не хвилювалися, як у час оголошеної пандемії. Щосекундний контроль статистики та пусті полиці магазинів. Я закликаю не піддаватися паніці, а дотримуватися правил власної гігієни! Все буде добре! Бажаю кожному міцного здоров’я!” – написав художник.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- З опівночі 17 березня буде закрито пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.