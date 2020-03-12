У ніч на 12 березня в Києві невідомі підпалили автомобіль виконуючого обов'язки голови Державної екологічної інспекції Єгора Фірсова.

Про це він повідомив в Facebook на особистій сторінці.

“Прямо під будинком невідомі спалили мою машину. Пожежники прибули оперативно і загасили вогонь, але відновленню авто вже не підлягає. В даний момент спілкуюся з поліцією”, – написав Фірсов.

Чиновник допускає, що таким чином “оцінили роботу” його команди на чолі відомства.

До цього Держекоінспекція домоглася того, щоб Гірничо-металургійна група “Метінвест” заплатила 10 мільйонів гривень компенсації за екологічну шкоду, які були нараховані після перевірки “Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча”.

“Чи означає це, що ми злякаємося і зупинимося? Звысно ж ні. Навпаки, ми на вірному шляху і тільки посилимо роботу”, – пояснив він.