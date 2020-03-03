Про це повідомляє прес-служба митниці в Facebook.

“Втретє за останній час під час митного контролю міжнародних поштових відправлень київські митники вилучають мечі. Цього разу меч з рукояткою загальною довжиною 90,7 см, що був вилучений під час перевірки поштового відправлення із США, експертами визначено як довгоклинкову холодну зброю колючої дії“, – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що зброя подібна до масонських мечів, які були поширені в США в 19-20 століттях.

“У митній декларації цю холодну зброю відправник назвав сувеніром. Холодна зброя, заборонена до пересилання в міжнародних поштових відправленнях без дозвільних документів, вилучена”, – сказано в повідомленні.

Київська митниця вилучила масонський ритуальний меч в посилці ⚡️Київською митницею вилучено масонський ритуальний меч🗡 🔥Втретє за останній час під час митного контролю міжнародних поштових відправлень київські митники вилучають мечі⚔️.Цього разу меч з рукояткою загальною довжиною 90,7 см, що був вилучений під час перевірки поштового відправлення із США, експертами визначено як довгоклинкову холодну зброю колючої дії.Дана зброя подібна за зовнішнім виглядом до масонських мечів, поширених в США в XIX-XX століттях.В митній декларації цю холодну зброю відправник назвав сувеніром.Холодну зброю, заборонену до пересилання у міжнародних поштових відправленнях без дозвільних документів, вилучено.📌Складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України. ✌️Нагадаємо, що в двох попередніх випадках працівники Київської митниці Держмитслужби виявили середньовічний палаш довжиною 83 см XVI-XVII ст. та скіфський меч довжиною 35 см VII-VI ст. до н.е., які експертами віднесено до історичних та культурних цінностей.Свідоцтв на право вивезення даних культурних цінностей – палаша, який прямував до Великобританії, та меча, якого відправляли до Румунії, – не було.Старовинну зброю було вилучено за протоколами про порушення митних правил.#Київська_митниця_Держмитслужби #контрабанда #ХолоднаЗброя #ПоштовіВідправлення Gepostet von Київська митниця Держмитслужби am Dienstag, 3. März 2020