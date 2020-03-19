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У Києві третій чоловік заразився коронавірусом

У Києві зареєстрували третій випадок інфікування коронавірусом.

Четвер, 19 березня 2020, 17:50

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в Facebook.

“В Києві зафіксований третій випадок захворювання на коронавірус. Це 50-річний киянин, який нещодавно відвідував Швейцарію. Спочатку чоловік зробив тест в одному з приватних медичних центрів столиці. Але центр не повідомив про позитивний тест пацієнта ні Міністерство охорони здоров’я, ні Центр громадського здоров’я. Діагноз підтвердила і надала інформацію державним органам України одна з німецьких лабораторій”, – написав Кличко.

Он отметил, что сейчас пациент находится дома, на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей.

“Ще раз закликаю: не будьте легковажними! Бережіть себе. За можливості, залишайтеся вдома!” – підкреслив мер Києва.

Нагадаємо, що станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно було підтверджено 16 випадків зараження, з них 2 летальних.

  • В Україні з 12 березня і до 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу.
  • Звичайні хірургічні маски (блакитного кольору, що продаються в аптеці) не захищають від вірусів або бактерій. Про це #Буквам розповів Ілля Бурлаченко, асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.
Теги: Київ, коронавірус, Кличко

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