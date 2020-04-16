Київська міська лікарня № 6 зараз не приймає нових пацієнтів у зв'язку із випадками зараження коронавірусом COVID-19 серед її медиків.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

Він уточнив, що в міській лікарні № 6 заразилися коронавірусом 15 медпрацівників, більшість з яких лікуються вдома.

Лікарня не закрилася і продовжує надавати допомогу пацієнтам, які раніше були госпіталізовані в терміновому порядку, в тому числі з пневмоніями. Але нових пацієнтів вона не розміщує.

“Що стосується інформації, яка з’явилася в ЗМІ про нібито закриття міської лікарні № 6. Медичний заклад продовжує надавати допомогу пацієнтам, які раніше були госпіталізовані в терміновому порядку. В тому числі, і з пневмоніями. Але нових пацієнтів сьогодні не приймає. Так, серед медиків, які захворіли за цей час у столиці, є медики з шостої лікарні – 15 медпрацівників. Більшість з них лікуються вдома під контролем лікарів”, – зазначив Кличко.

Згідно з його даними, в стаціонарах київських лікарень від коронавірусу сьогодні лікуються 19 медичних працівників.

На самоізоляції перебувають 179 медиків, які контактували з пацієнтами, хворими на коронавірус. Це, зокрема, медпрацівники відділень, де лікувалися пацієнти з пневмоніями, у яких потім виявили COVID-19.

“Нагадаю, зараз всіх киян із діагнозом пневмонія обов’язково тестують на коронавірус. А в усіх медичних закладах, звідки лікарів відправили на самоізоляцію чи лікування, провели протиепідемічні заходи. Та тимчасово призупинили ургентну госпіталізацію в ці медичні заклади. Всі медики, які контактували з хворими, проходять обов’язкове ПЛР-тестування на COVID-19”, – розповів Кличко.

(На відео – з 2:04)