Станом на 11:00 17 квітня, рівень забруднення повітря в Києві перевищив норму майже в сім разів, склавши 338 при необхідних 50.

Про це свідчать дані індексу якості повітря (AQI).

При нормі 50, в Києві рівень забруднення повітря зараз 155, що по загальній шкалі визначається як “шкідливо”. У той же час, в місті фіксується максимальний показник забрудненості на рівні 338 – “небезпечно”.

В інших регіонах рівень забруднення повітря в межах норми, або ж не перевищує її.

Зокрема, в Одесі індекс якості повітря – 57.

Аналогічний показник фіксується у Львові – 57.

У Харкові найчистіше повітря в порівнянні з іншими великими обласними центрами країни. Тут індекс якості повітря склав 21, “добре”.

У Дніпрі ситуація з забрудненням повітря в межах норми – індекс на рівні 38.