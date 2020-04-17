Про це свідчать дані індексу якості повітря (AQI).
При нормі 50, в Києві рівень забруднення повітря зараз 155, що по загальній шкалі визначається як “шкідливо”. У той же час, в місті фіксується максимальний показник забрудненості на рівні 338 – “небезпечно”.
В інших регіонах рівень забруднення повітря в межах норми, або ж не перевищує її.
Зокрема, в Одесі індекс якості повітря – 57.
Аналогічний показник фіксується у Львові – 57.
У Харкові найчистіше повітря в порівнянні з іншими великими обласними центрами країни. Тут індекс якості повітря склав 21, “добре”.
У Дніпрі ситуація з забрудненням повітря в межах норми – індекс на рівні 38.
- Напередодні повідомлялося, що через пожежу в Чорнобильській зоні в Києві спостерігається задимленість повітря. Містян попросили не відчиняти вікна та не виходити з дому.
- Зранку 17 квітня індекс якості повітря в Києві становив 169 одиниць (шкідливо).