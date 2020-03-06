Про це поінформували в прес-службі Київської міської держадміністрації.

Відповідне рішення ухвалила постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Відзначається, що в столиці вжито всіх заходів “для попередження завезення і розповсюдження” коронавірусу, зокрема забезпечується “своєчасне виявлення та ізоляція осіб” з ознаками зараження.

Згідно з рішенням комісії КМДА, в медичних установах повинні забезпечити окреме прийняття пацієнтів з ознаками ГРВІ, пневмонії, а також окремий відбір біологічних матеріалів хворих (для дослідження).

Фахівців бригад швидкої медичної допомоги, закладів охорони здоров’я, що надають амбулаторну та стаціонарну допомогу хворим, повинні забезпечити пульсоксиметрами, апаратами для неінвазивної вентиляції легенів.

Крім того, лікарні планується забезпечити незнижуваним запасом противірусних препаратів, у тому числі рекомендованих для лікування коронавірусу, дезінфекційними засобами та засобами індивідуального захисту. В аптеках також має бути достатня кількість противірусних, лікарських і вітамінних препаратів, засобів неспецифічної профілактики грипу та ГРВІ та засобів індивідуального захисту.

У Києві вже визначені сім лікарень, які обладнані належним чином і мають фахівців-інфекціоністів.

У місті діє цілодобова гаряча лінія “Порада лікаря за телефоном”, куди можна звернутися у разі виявлення симптомів, схожих на ознаки коронавірусу (за номерами: 15-83 зі стаціонарного (безкоштовно) і 044-235-01-01 – з мобільного (згідно тарифами оператора)).

Департаменту транспортної інфраструктури, КП “Київський метрополітен”, КП “Київпастранс” доручено посилити дезінфекційні заходи на зупинках транспорту, в приміщеннях станцій метрополітену, рухомому складі, вагонах поїздів, в вестибюлях і приміщеннях станцій метрополітену. Працівники цих підприємств повинні бути забезпечені засобами особистої гігієни та індивідуального захисту, а стан їхнього здоров`я контролюватиметься кожного дня.

“Керівники установ, підприємств, організацій мають посилити режим поточної дезінфекції у місцях масового перебування людей, таких як: вокзали, заклади торгівлі, заклади культури та торговельно-розважальні заклади, кінотеатри тощо. Працівникам закладів керівники мають забезпечити необхідні умови для дотримання правил особистої гігієни, провести відповідні навчання щодо запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції”- наголошується в повідомленні.

Крім того, влада столиці (Департамент освіти і науки, Департамент молоді та спорту, Департамент соціальної політики, Департамент культури, районні в місті Києві держадміністрації),керівники вищих навчальних закладів повинні обмежити “проведення культурно-масових заходів у закритих приміщеннях закладів та гуртожитків, а також проводити вологе прибирання з використанням дезінфікуючих засобів, забезпечити дотримання нормативних показників температури повітря, проводити часте регулярне провітрювання приміщень” тощо.