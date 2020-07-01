Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
“Хочу повідомити, що відповідно до постанови Уряду, прийнято рішення про посилення протиепідемічних заходів у столиці”, – зазначив він.
Зокрема, з 1 липня в Києві:
• обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів (в тому числі, кінотеатрів) – до 22:00;
• обмежено також проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру – після 22:00.
“Ці обмеження вимушені і спрямовані на стримування поширення хвороби. І місто буде виконувати таке рішення Уряду”, – наголосив Кличко.
(На відео – з 7:25)