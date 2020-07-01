Влада Києва ухвалила рішення про посилення протиепідемічних заходів у столиці.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Хочу повідомити, що відповідно до постанови Уряду, прийнято рішення про посилення протиепідемічних заходів у столиці”, – зазначив він.

Зокрема, з 1 липня в Києві:

• обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів (в тому числі, кінотеатрів) – до 22:00;

• обмежено також проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру – після 22:00.

“Ці обмеження вимушені і спрямовані на стримування поширення хвороби. І місто буде виконувати таке рішення Уряду”, – наголосив Кличко.

(На відео – з 7:25)