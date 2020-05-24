У центрі Києва, де запланована акція протесту до річниці президентства Володимира Зеленського, посилили заходи безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

“Для забезпечення публічної безпеки та порядку залучені поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України. Наряди правоохоронців несуть службу у посиленому режимі. Сьогодні у центрі столиці заплановано проведення масових акцій. Аби не допустити порушень громадського порядку, працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на посилене чергування”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також звертаються до організаторів та учасників акції дотримуватися норм законодавства та карантину і не порушувати громадський порядок.

У центрі Києва сьогодні о 14:00 планується акція протесту “Стоп реванш”.

Такі ж акції протесту заплановані і в інших містах України.