Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
“Для забезпечення публічної безпеки та порядку залучені поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України. Наряди правоохоронців несуть службу у посиленому режимі. Сьогодні у центрі столиці заплановано проведення масових акцій. Аби не допустити порушень громадського порядку, працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на посилене чергування”, – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці також звертаються до організаторів та учасників акції дотримуватися норм законодавства та карантину і не порушувати громадський порядок.
У центрі Києва сьогодні о 14:00 планується акція протесту “Стоп реванш”.
Такі ж акції протесту заплановані і в інших містах України.