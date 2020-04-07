У Києві з 31 березня по 6 квітня зафіксовано перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій діоксиду сірки, діоксиду азоту, формальдегіду та зважених речовин в повітрі.

Про це повідомляється на сайті Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

За даними обсерваторії, на Бессарабській і Деміївської площах, а також на проспекті Перемоги в районі станції метро “Святошин”, на вулицях Семена Скляренка та Олександра Довженка зафіксовано перевищення концентрації діоксиду сірки в 2,1-2,7 разів. На інших постах в місті, за винятком проспекту Науки, 37, перевищення було в 1,4-1,9 разів.

Зміст в повітрі діоксиду азоту в 4,9-5,6 рази вище допустимого на проспекті Перемоги, вулицях Інженер Бородіна, Скляренко, Бессарабської і Деміївської площах, в 3,2-3,9 рази – на вулиці Каунаській і Оболонському проспекті, в 2 , 4-2,9 рази – на всіх постах міста, крім проспекту Науки, де перевищень не виявлено.

Також на проспекті Перемоги, Бессарабської площі, вулиці Скляренка та бульварі Вацлава Гавела в 3,0-3,1 разів перевищена гранично допустима концентрація формальдегіду. Перевищення на інших постах склало 1,1-2,9 раз.

На проспекті Перемоги, Бессарабської площі та вул. Каунаській зафіксовано перевищення в 1,0-1,6 разу гранично допустимої концентрації зважених речовин.

“У порівнянні з попереднім тижнем, в повітрі міста зріс вміст формальдегіду, діоксиду азоту та сірчистого ангідриду (більш помітно – 4 і 6 квітня), оксиду вуглецю і зважених речовин – не змінилося. З огляду на прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні, метеорологічні умови не будуть сприяти розсіюванню шкідливих домішок в атмосфері”, – наголошується в повідомленні.