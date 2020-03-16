У Києві закривають усі заклади: що не буде працювати

Відеозвернення було опубліковано на офіційній сторінці Кличка.

Що буде працювати

– банкомати;

– банки;

– автозаправочні станції.

Тимчасово зупиниться робота

– спортивних залів і комплексів;

– закладів побутового обслуговування (салонів краси, СПА, саун, масажних кабінетів, косметологічних кабінетів, перукарень;

– комп’ютерних клубів, нічних клубів, дискотек.

Максимально обмежується

– пересування людей містом та іншими населеними пунктами;

– робота закладів громадського харчування (заклади зможуть приймати замовлення на доставку їжі онлан);

– проведення спортивних, культурних, релігійних, соціальних заходів з масовою участю громадян.

“Ми розуміємо, що це незручності для жителів міста і втрати для бізнесу. Але вони вимушені і тимчасові. Прибуток і гроші важливі. Але здоров’я і життя людей важливіше всього. І ми обіцяли піклуватися про про це перш за все”, – сказав Кличко.

Також мер додав, що міська влада буде працювати в штатному режимі.

“Що стосується громадського транспорту, користування ним ми поки не обмежуємо. Але сподіваємося на свідомість киян, які не будуть пересуватися по місту без крайньої необхідності. На роботу, в магазини за продуктами або аптеку. Весь громадський транспорт обробляється дезінфекціонними засобами кілька разів в день. У метро ми просимо пасажирів їздити в масках! Це ваша безпека і безпека оточуючих людей”, – додав Кличко.

Крім того, з резервного фонду Києва буде виділено на закупівлю медичних масок 10 мільйонів гривень. Столиця також замовила 100 тисяч і вже отримала 5 тисяч швидких тестів на коронавірус.

Київ посилює обмежувальні заходи Друзі! Столиця продовжує убезпечувати і упереджувати ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу. Міська влада посилює обмежувальні заходи в Києві. Ми повинні виграти час! Ми повинні зменшити шанси вірусу на розповсюдження столицею й Україною! Тому, з 17 березня максимально обмежується: – Пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України.- Проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участі громадян. Тимчасово призупиняється робота:- Торговельних центрів.- Закладів громадського харчування: не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн-замовлення на доставку їжі- Спортивних комплексів і залів.- Закладів побутового обслуговування населення: SPA-салонів, салонів краси, саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, перукарень, тату салони та інших.- Розважальних закладів: дискотек, нічних клубів, комп’ютерних клубів.Працюватимуть:- Продуктові та господарські магазини.- Аптеки.- АЗС.- Банки та банкомати. Ми розуміємо, що це незручності для мешканців міста та втрати для бізнесу. Але вони – вимушені та тимчасові. Прибутки та гроші – важливі. Та здоров’я і життя людей – найважливіше! І ми повинні дбати перш за все про це! Міська влада працюватиме в штатному режимі для забезпечення життєдіяльності та безпеки мешканців столиці. Керівники підприємств, установ та організацій столиці, незалежно від форм власності та підпорядкування, повинні максимально перевести роботу персоналу на віддалений доступ.Що стосується громадського транспорту – користування ним ми поки не обмежуємо. Але сподіваємося на свідомість киян, – що не пересуватимуться містом без крайньої потреби. На роботу (хто працюватиме), в магазини за продуктами, чи в аптеку. Увесь громадський транспорт обробляється дезинфікуючими засобами кілька разів на день. У метро ми просимо пасажирів їздити в масках! Це – ваша безпека і безпека оточуючих людей. Gepostet von Віталій Кличко am Montag, 16. März 2020