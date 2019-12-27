Влада Києва має намір навесні 2020 року відкрити "кризову кімнату" для жертв домашнього насильства, де можна буде перебувати до 10 днів.

Про це поінформували в прес-службі КМДА.

За словами заступника голови КМДА Марини Хонди, з 3500 опитаних жителів столиці більшість не знає, куди звертатися, якщо ти став жертвою насильства в сім’ї.

“Контакт-центр 15-51 опитав 3500 громадян. Більшість із них чітко розуміє, що таке насильство в родині. Є чітке розуміння класифікації видів насильства. Але відсутнє розуміння – куди звертатися, якщо ти став жертвою домашнього насильства. Таких серед опитуваних виявилося понад 2800 осіб”, – зазначила Хонда.

Вона уточнила, що постраждалі часто не хочуть звертатися до соціальних служб, оскільки бояться потім опинитися один на один із агресором. Щоб виправити ситуацію, було прийнято рішення навесні 2020 року відкрити “кризову кімнату”.

“Це “кімната” на випадок, коли поліція задокументувала факт насильства, але жертві потрібен час, щоб знайти всі документи та зорієнтуватися, що робити далі. Тож людина може 10 днів перебувати у такій “кризовій кімнаті”, отримати первинну психологічну допомогу та пройти медичний огляд. Якщо у людини є родичі – з ними зв’язуються. Якщо геть немає куди йти, тоді збираються документи для поселення в притулок до вирішення питання”, – пояснила Хонда.

Варто відзначити, що в Києві зараз діє міський телефон довіри та протидії насильству 15-00 або 044-272-15-00.