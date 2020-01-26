Про це повідомляє прес-служба Нацполіції столиці.
Інцидент стався близько 2 ночі.
“Правоохоронці встановили, що між двома відвідувачами кафе і невідомими виник конфлікт на грунті взаємних образ. У результаті чого незнайомець дістав зброю, зробив кілька пострілів і зник в невідомому напрямку”, – йдеться в повідомленні.
Двох постраждалих – 26-річних іноземця та жителя Вінницької області з травмами госпіталізували.
З місця події експерти вилучили шість стріляних гільз, які відправили на експертизу.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
В даний час проводиться комплекс розшукових заходів щодо встановлення та затримання підозрюваних осіб.
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