У київському Гідропарку сталася стрілянина, в результаті якої постраждали двоє людей.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції столиці.

Інцидент стався близько 2 ночі.

“Правоохоронці встановили, що між двома відвідувачами кафе і невідомими виник конфлікт на грунті взаємних образ. У результаті чого незнайомець дістав зброю, зробив кілька пострілів і зник в невідомому напрямку”, – йдеться в повідомленні.

Двох постраждалих – 26-річних іноземця та жителя Вінницької області з травмами госпіталізували.

З місця події експерти вилучили шість стріляних гільз, які відправили на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

В даний час проводиться комплекс розшукових заходів щодо встановлення та затримання підозрюваних осіб.