У новорічну ніч в столиці роботу наземного громадського транспорту подовжать до 4: 00-5: 00 - в залежності від маршруту.

Про це повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації.

Графік останнього відправлення автобусів, тролейбусів та трамваїв від кінцевої станції можна побачити за посиланням.

Також до 05:00 1 січня у режимі маршрутного таксі працюватимуть автобуси: № 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

На час проведення заходів на Софійській та Михайлівській площах 31 грудня з 19:30 до 02:00 1 січня, а також 1 січня з 13:30 до 20:00 та 7 січня із 10:30 до 14:00 рух тролейбусів № 6, 16, 18 буде організовано зі змінами:

тролейбуси № 6 курсуватимуть від Мінського масиву до ст. м. “Лук’янівська”;

тролейбуси № 16 – від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;

тролейбуси № 18 – від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Столичний метрополітен працюватиме у новорічну ніч на 3 години довше. Окрім того, звертаємо увагу, що 31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі необхідності залежно від пасажиропотоків забезпечать обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метрополітену “Золоті ворота” на час проведення новорічних та різдвяних заходів на Софійській площі. Фунікулер у новорічну ніч працюватиме цілодобово.