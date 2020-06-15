Про це Гончаренко сказав у коментарі #Буквам.
Так, в Києві з’явилися сітілайти із зображенням Олексія Гончаренка, на яких говориться: “Зеленими (тут посил до партії “Слуга народу”) в Києві мають бути тільки каштани”.
Кореспондент #Букв уточнила у народного депутата, чи означає ця зовнішня реклама його висунення на пост мера Києва? На що Олексій Гончаренко відповів: “Поки ні”.
“Це не тролінг кандидатів на виборах в Києві. Це така політична задача, яку треба реалізувати на виборах в Києві. Вибори в Києві повинні пройти як референдум довіри-недовіри Зеленському та його політиці. А хто конкретно буде обличчям цього – це ще подивимося … Можливо це буду і я”, – сказав Олексій Гончаренко.
- Мер Києва Віталій Кличко відмовився від пропозиції висуватися на місцевих виборах в столиці від партії “Європейська Солідарність”.
- Раніше чинний мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що має намір втретє балотуватися на посаду міського голови столиці.
- Згідно з опитуванням Центру соціальних та маркетингових досліджень Socis, на виборах до Київської міської ради партія Петра Порошенка “Європейська Солідарність” випереджає усіх конкурентів. За неї готові проголосувати 20,8 % опитаних.