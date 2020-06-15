Народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко не заперечує, що може піти в мери Києва.

Про це Гончаренко сказав у коментарі #Буквам.

Так, в Києві з’явилися сітілайти із зображенням Олексія Гончаренка, на яких говориться: “Зеленими (тут посил до партії “Слуга народу”) в Києві мають бути тільки каштани”.

Кореспондент #Букв уточнила у народного депутата, чи означає ця зовнішня реклама його висунення на пост мера Києва? На що Олексій Гончаренко відповів: “Поки ні”.

“Це не тролінг кандидатів на виборах в Києві. Це така політична задача, яку треба реалізувати на виборах в Києві. Вибори в Києві повинні пройти як референдум довіри-недовіри Зеленському та його політиці. А хто конкретно буде обличчям цього – це ще подивимося … Можливо це буду і я”, – сказав Олексій Гончаренко.