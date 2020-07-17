Сьогодні ввечері в Києві біля станції метро "Шулявська" в сміттєвій урні вибухнув невідомий пристрій, в результаті чого одна людина отримала травму.

Про це повідомили в Київській міській держадміністрації.

Інцидент стався о 20:08 біля входу в метро.

“О 20:08 біля входу до станції метро “Шулявська” у смітнику вибухнув невідомий пристрій… Одному перехожому, що отримав травму ноги, надали медичну допомогу. Пошкоджені вікна станції. Обставини події з’ясовують правоохоронці, які працюють на місці”, – зазначається в повідомленні.

У прес-службі метрополітену уточнили, що підземка працює в звичайному режимі. Станція “Шулявська” відкрита для пасажирів.

У прес-службі поліції Києва поінформували, що встановлюють обставини вибуху невідомого предмета біля метро.

Повідомлення про інцидент надійшло в поліцію о 20:10. За викликом негайно виїхали наряди поліції, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи і представники інших профільних служб.

“На місці події попередньо встановлено, що вибух стався у сміттєвій урні. Внаслідок цього один чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізовано до лікарняного закладу. Особа потерпілого встановлюється”, – сказано в повідомленні.

Зараз правоохоронці проводять низку необхідних першочергових слідчих дій на місці вибуху і встановлюють всі обставини інциденту.

Для безпеки вибухотехніки обстежили прилеглу територію: ніяких підозрілих або небезпечних предметів не виявлено.

Зібрані відомості по даному факту зареєстровані у Шевченківському районному управлінні поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято процесуальне рішення.