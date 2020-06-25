Про це повідомила пресслужба Київгазу в Facebook.

Уточнюється, що три мінометних боєприпаси були виявлені на вулиці Степана Бандери. При цьому на місце були викликані сапери, рятувальники і поліція.

Відзначається, що міни були знайдені під час проведення земельних робіт на об’єкті біля газозаправної станції та ринку Петрівка.

У “Київгазі розповіли, що в разі вибуху наслідки могли бути жахливими. В даний момент будівельні роботи на місці тимчасово припинені.

Фото: Facebook/Київгаз

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