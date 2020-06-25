У Києві біля ринку були виявлені мінометні боєприпаси.

Про це повідомила прес–служба “Київгазу“ в Facebook.

Уточнюється, що три мінометних боєприпаси були виявлені на вулиці Степана Бандери. При цьому на місце були викликані сапери, рятувальники і поліція.

Відзначається, що міни були знайдені під час проведення земельних робіт на об’єкті біля газозаправної станції та ринку “Петрівка“.

У “Київгазі“ розповіли, що в разі вибуху наслідки могли бути жахливими. В даний момент будівельні роботи на місці тимчасово припинені.