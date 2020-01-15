Про це повідомляє місцевий портал “Інформатор”.
Інцидент стався вночі 15 січня на вулиці Сім’ї Іздиковських. Окропом залило і Донецький провулок та вулицю Донецьку.
На місце прибули співробітники “Київтеплоенерго” зі спецтехнікою.
Через люк комунальники підключили до каналізації трубу, через яку окріп під напором виливався на проїжджу частину.
Фото: Максим Торпан
Возле Воздухофлотского прорвало трубу с горячей водой: кипяток залил несколько улиц
Опубліковано Информатор Киев Вівторок, 14 січня 2020 р.
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