У Києві біля Повітрофлотського проспекту прорвало трубу з гарячою водою і залило окропом прилеглі вулиці.

Про це повідомляє місцевий портал “Інформатор”.

Інцидент стався вночі 15 січня на вулиці Сім’ї Іздиковських. Окропом залило і Донецький провулок та вулицю Донецьку.

На місце прибули співробітники “Київтеплоенерго” зі спецтехнікою.

Через люк комунальники підключили до каналізації трубу, через яку окріп під напором виливався на проїжджу частину.

Фото: Максим Торпан

Возле Воздухофлотского прорвало трубу с горячей водой: кипяток залил несколько улиц Опубліковано Информатор Киев Вівторок, 14 січня 2020 р.