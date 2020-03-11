Сьогодні, 11 березня, в Києві можливі зміни в роботі столичного метрополітену в зв'язку з проведенням футбольного матчу.

Про це повідомили в прес-службі Київського метрополітену.

Зокрема, може бути встановлено обмеження в роботі станцій метро “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”.

На стадіоні “Олімпійський” футбольний матч заплановано на 19:30 між командами “Динамо” (Київ) та “Олександрія” (Олександрія).

У зв’язку з цим можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену.

Можливе обмеження на вхід пасажирів станцій “Палац спорту”, “​Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”.