У Києві станом на 7 травня відновили роботу вже 10 продовольчих ринків.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Він уточнив, що в цілому в столиці повинні відкритися 37 ринків. Відновлення їх роботи відбувається поступово.

“Як ви знаєте, Уряд дозволив роботу продовольчих ринків. У столиці мають відкритися 37 ринків. Вони відкриваються поступово, оскільки повинні виконати всі регламенти і вимоги з безпеки. На сьогодні в Києві вже почали працювати 10 ринків”, – зазначив він.

Так, відкрили ринки: “Деміївський”, “Маяк”, “Печерський”, “Володимирський”, “Базар на Лісовий”, “Феофанівський”, “Одеський”, “Ілліс”, “Вигурівський” і “Бессарабський”.

Інші ринки, за словами Кличка, відкриють, як тільки вони будуть готові працювати з дотриманням необхідних норм.

(На відео – з 3:20)