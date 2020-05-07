Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
Він уточнив, що в цілому в столиці повинні відкритися 37 ринків. Відновлення їх роботи відбувається поступово.
“Як ви знаєте, Уряд дозволив роботу продовольчих ринків. У столиці мають відкритися 37 ринків. Вони відкриваються поступово, оскільки повинні виконати всі регламенти і вимоги з безпеки. На сьогодні в Києві вже почали працювати 10 ринків”, – зазначив він.
Так, відкрили ринки: “Деміївський”, “Маяк”, “Печерський”, “Володимирський”, “Базар на Лісовий”, “Феофанівський”, “Одеський”, “Ілліс”, “Вигурівський” і “Бессарабський”.
Інші ринки, за словами Кличка, відкриють, як тільки вони будуть готові працювати з дотриманням необхідних норм.
(На відео – з 3:20)
- Раніше повідомлялося, що в Київській області 13 агропродовольчих ринків відновили роботу в умовах загальнонаціонального карантину.
- Перед цим Кабінет Міністрів на засіданні ухвалив рішення про відновлення роботи деяких продовольчих ринків, але працювати вони зможуть з дотриманням певних умов.