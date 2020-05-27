Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
Так, за добу захворіли ще 29 жителів столиці, серед них четверо медиків. При цьому одужали 44 пацієнта.
“Кількість жителів Києва, у яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 29 осіб. Четверо з них – медики. Упродовж минулої доби в столиці від коронавірусу померли три людини. Всього за період пандемії – 64 летальних випадки… Одужали за добу 44 людини. Тобто: вперше з початку пандемії у нас за добу одужало більше людей, ніж захворіло. Всього коронавірус подолали 442 жителя столиці”, – зазначив Кличко.
Серед нових хворих:
• 12 жінок у віці від 34 до 67 років;
• 14 чоловіків у віці від 35 до 99 років;
• дівчинка, якій 9 років, і двоє хлопчиків – 10 і 13 років.
У цілому в Києві вже 2739 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
У столичних лікарнях з діагнозом “коронавірус” знаходяться 154 людини, в тому числі троє дітей.
46 хворих – у важкому стані. Один із них підключений до апарату штучної вентиляції легенів.
Згідно з оприлюдненою мером Києва картою, найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зараз зафіксовано в Дарницькому районі столиці (545 випадків).
На другому місці за кількістю хворих – Печерський район Києва (429 випадків).
Далі йдуть Деснянський (296 випадків), Дніпровський (250), Солом’янський (249), і Голосіївський (230) райони столиці.
Найменша кількість випадків COVID-19 – у Подільському районі Києва (138 випадків).
- 25 травня в Києві після двомісячного карантину почав роботу метрополітен. Проте на дорогах столиці утворилися сильні затори. Раніше #Букви розповідали правила користування підземкою в умовах карантину.
- З 1 червня в Києві планують розпочати наступний етап ослаблення карантинних обмежень. Зокрема, відкриються дитячі садки, спортивні комплекси і фітнес-центри, а також будуть зняті обмеження на відвідування кладовищ.
- У Києві поки не будуть відновлювати роботу дитячих секцій і таборів.