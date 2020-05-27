У Києві вперше з початку епідемії коронавірусу COVID-19 за добу одужало більше людей, ніж захворіло.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Так, за добу захворіли ще 29 жителів столиці, серед них четверо медиків. При цьому одужали 44 пацієнта.

“Кількість жителів Києва, у яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 29 осіб. Четверо з них – медики. Упродовж минулої доби в столиці від коронавірусу померли три людини. Всього за період пандемії – 64 летальних випадки… Одужали за добу 44 людини. Тобто: вперше з початку пандемії у нас за добу одужало більше людей, ніж захворіло. Всього коронавірус подолали 442 жителя столиці”, – зазначив Кличко.

Серед нових хворих:

• 12 жінок у віці від 34 до 67 років;

• 14 чоловіків у віці від 35 до 99 років;

• дівчинка, якій 9 років, і двоє хлопчиків – 10 і 13 років.

У цілому в Києві вже 2739 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

У столичних лікарнях з діагнозом “коронавірус” знаходяться 154 людини, в тому числі троє дітей.

46 хворих – у важкому стані. Один із них підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Згідно з оприлюдненою мером Києва картою, найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зараз зафіксовано в Дарницькому районі столиці (545 випадків).

На другому місці за кількістю хворих – Печерський район Києва (429 випадків).

Далі йдуть Деснянський (296 випадків), Дніпровський (250), Солом’янський (249), і Голосіївський (230) райони столиці.

Найменша кількість випадків COVID-19 – у Подільському районі Києва (138 випадків).