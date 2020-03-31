Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
“Ми почали тестувати всіх пацієнтів із діагнозом “запалення легенів”. Тому що в багатьох випадках ускладненням перенесеного захворювання є саме запалення легенів”, – наголосив Кличко.
Він уточнив, що експрес-тестами в столиці було протестовано 1900 осіб. Лабораторно оброблено було 813 зразків. Ще на дослідженні в державній установі “Київський міський лабораторний центр МОЗ України” знаходяться 218 зразків.
(На відео – з 1:10)
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