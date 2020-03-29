У Києві введено заборону на пікніки: порушникам загрожують штрафи до 34 тисяч гривень

З сьогоднішнього дня та до кінця карантину в Києві заборонені пікніки. Порушникам загрожують штрафу на суму до 34 тисяч гривень.

Про це повідомляють #Букви.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документ передбачає, зокрема, доповнення Кодексу України про адміністративні порушення статтею 44-3.

Санкціями цієї статті передбачено, що за порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, іншими актами законодавства, а також рішеннями органів місцевого самоврядування тягне за собою накладення штрафу:

на суму від 17 до 34 тисяч гривень для громадян,

на суму від 34 до 170 тисяч гривень для посадових осіб.

Як кореспонденту #Букв повідомили в урядовому контакт-центрі, за рішенням КМДА в Києві введена протиепідемічна норма, відповідно до якої на час карантину в місті заборонені не тільки збори 10 та більше осіб, а й пікпікі на природі. Норма діє з 29 березня.

Контроль за виконанням цієї норми покладено на співробітників Національної поліції України. Уже сьогодні в місті були проведені перші рейди, спрямовані на виявлення порушників.

“Увага! У Києві проводять інспекції та каратимуть за порушення карантину! У нашому місті 74 особи мають підтвердження інфікування COVID19. Але досі не всі усвідомлюють значення слова карантин і відповідальність. Карантин — це не канікули і не відпустка з шашликами. За його свідоме недотримання — штраф”, — повідомив в Facebook заступник голови КМДА, начальник штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій Петро Пантелєєв.

Пантелєєв також нагадав, що адміністративна відповідальність передбачена і за розведення багать у парках та лісах. Сума штрафу становить від 340 до 1360 гривень.

Таким чином, в разі, якщо поліцейські виявили групу людей, яка влаштувала пікнік в парку Києва та розпалила багаття, її учасникам може бути виписаний штраф і за порушення карантину, і за розведення багаття.