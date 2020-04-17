Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
Відповідне рішення прийняла комісія з надзвичайних ситуацій.
“Хочу повідомити, що комісія з надзвичайних ситуацій міста прийняла рішення про введення карантину на всій території Іонінського монастиря. Там теж раніше виявили кількох хворих, і зараз працюють бригади санітарних лікарів. Медики оглядають служителів монастиря”, – зазначив Кличко.
Свято-Троїцький Іонінський монастир знаходиться на території Національного ботанічного саду. Сад був закритий для відвідувачів з початку квітня за рішенням Кабінету Міністрів (через карантин у країні). У зв’язку з цим богослужіння в монастирі проходять без прихожан.
(На відео – з 1:20)
- Раніше повідомлялося, що три випадки зараження коронавірусом виявлені в Іонінському монастирі.
- 13 квітня стало відомо, що в Києво-Печерській лаврі підтверджено вже більше 90 випадків коронавірусу. Монастир закривають на карантин.
- Інформація про спалах коронавірусу в Києво-Печерській Лаврі з’явилася ввечері 5 квітня. Наступного дня було офіційно повідомлено про чотирьох хворих. 9 квітня стало відомо, що у Лаврі коронавірус підтвердили ще у 26 осіб.
- У Мережі повідомлялося, що у настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита РПЦ в Україні Павла, який закликав не обмежувати церковні служби через коронавірус, виявили COVID-19.