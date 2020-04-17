Влада Києва прийняла рішення про введення карантину на території Свято-Троїцького Іонінського монастиря УПЦ МП через виявлені там випадки коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Відповідне рішення прийняла комісія з надзвичайних ситуацій.

“Хочу повідомити, що комісія з надзвичайних ситуацій міста прийняла рішення про введення карантину на всій території Іонінського монастиря. Там теж раніше виявили кількох хворих, і зараз працюють бригади санітарних лікарів. Медики оглядають служителів монастиря”, – зазначив Кличко.

Свято-Троїцький Іонінський монастир знаходиться на території Національного ботанічного саду. Сад був закритий для відвідувачів з початку квітня за рішенням Кабінету Міністрів (через карантин у країні). У зв’язку з цим богослужіння в монастирі проходять без прихожан.

(На відео – з 1:20)