У Києві вводяться обмеження на одночасну кількість відвідувачів продуктових магазинів та аптек.

Нові карантинні заходи сьогодні були затверджені на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Так, у Києві з 25 березня в аптеках і продуктових магазинах повинно бути не більше 1 людини на 10 квадратних метрів.

“Керівникам мережі продуктових магазинів та аптек забезпечити наявність споживачів в торговельному приміщенні в кількості 1 особа на 10 кв. м та забезпечити заходи щодо дотримання санітарних норм”, – йдеться в протоколі комісії.

Нове обмеження має бути запроваджено в усіх аптеках і магазинах Києва до зазначеного терміну (25 березня). Воно є обов’язковим до виконання.

За виконанням цього розпорядження повинен простежити Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Варто відзначити, що в магазинах Києва вже почали діяти обмеження на кількість відвідувачів: