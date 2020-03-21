Нові карантинні заходи сьогодні були затверджені на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Так, у Києві з 25 березня в аптеках і продуктових магазинах повинно бути не більше 1 людини на 10 квадратних метрів.
“Керівникам мережі продуктових магазинів та аптек забезпечити наявність споживачів в торговельному приміщенні в кількості 1 особа на 10 кв. м та забезпечити заходи щодо дотримання санітарних норм”, – йдеться в протоколі комісії.
Нове обмеження має бути запроваджено в усіх аптеках і магазинах Києва до зазначеного терміну (25 березня). Воно є обов’язковим до виконання.
За виконанням цього розпорядження повинен простежити Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Варто відзначити, що в магазинах Києва вже почали діяти обмеження на кількість відвідувачів:
- Раніше сьогодні мер Києва Віталій Кличко заявив про посилення карантинних заходів у столиці, зокрема, про зупинення роботи громадського транспорту з 23 березня.
- 17 березня з 23:00 вечора в Києві припинив роботу метрополітен у зв’язку з введенням в країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19. У зв’язку з цим КП “Київпастранс” оприлюднив маршрути наземного транспорту, які дублюють гілки метро.
- Кияни, які раніше діставалися на роботу і з роботи на метро, змушені шукати інші способи це зробити. В результаті жителям столиці довелося годинами стояти на зупинках в очікуванні транспорту, утворюючи величезні черги.