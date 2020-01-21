У центрі столиці планують збільшити тарифи за парковку мінімум до 50 гривень за годину.

Про це повідомляє начальник інспекції по парковці КМДА Дмитро Рахматуллін на своїй сторінці в Facebook.

“По-перше, в планах влади збільшити вартість парковки. Зауважу, що останній раз тарифи змінювалися в 2016 році. Найближчим часом тариф за паркування планується збільшити в центральній частині міста суттєво – як мінімум до 50 гривень за годину. Крім цього, необхідно збільшити штрафи”, – пише він.

За словами чиновника, такі заходи повинні стати мотивацією для водіїв знаходити місце на парковці або залишати автомобіль поза центром столиці, пересуваючись далі на громадському транспорті.

При цьому Рахматуллін вважає, що збільшувати в Києві кількість паркувальних місць не потрібно.

“Сьогодні, щоб вирішити проблему з хаотичною паркуванням, не потрібно збільшувати кількість паркомісць. Скільки ми не будемо будувати паркінгів, ситуація буде тільки погіршуватися, адже кількість авто в рази збільшиться. А місто не розраховане на таку автомобілізацію. До того ж не забувайте, що місто – перш за все для городян, а не одних машин”, – написав він.